В США фанаты «Один дома» смогут пожить в отеле из фильма. Специальная акция приурочена к 25-летию выхода второй части кинокартины.

Американская гостиница, где проходили съемки картины «Один дома-2», предоставит для всех фанатов фильма особую услугу. Все желающие смогут поселиться и прожить один день в номере, где жил герой Маколея Калкина Кевин. За это удовольствие придется заплатить примерно 900 долларов.

Помимо самого проживания в номере отеля, предусмотрена экскурсия на дорогом автомобиле по местам, где бывал Кевин по замыслу режиссера.

Также постояльцы гостиницы в Нью-Йорке смогут получить ряд сувениров и стать владельцем коллекционного издания дисков.

Напомним, что первая часть фильма «Один дома» вышла на киноэкраны в 1990 году. Продолжение киноленты зрители увидели через два года. В этом году как раз исполняется 25 лет со дня выхода второй части фильма с участием Маколея Калкина.