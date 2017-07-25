Почти 50% россиян хотят получить на Новый год биткоин в подарок

Почти 50% россиян хотели бы получить на Новый год криптовалюту в качестве подарка, причем 20 — только биткоин. Об этом говорят результаты социального опроса, который провели представители отделения Hi-Tech компании Mail.Ru.

Согласно полученным данным, респонденты обозначили среди самых желаемых подарков разнообразные современные гаджеты, среди которых умные часы, браслеты, смартфоны и ноутбуки. При этом дарить такие презенты готовы только 23% из опрошенных россиян.

Также отмечается, что 87% респондентов намерены приобрести подарки на Новый год через интернет, и всего 13%— пойти в обычный магазин. Подарки на сумму свыше 20 тысяч рублей планируют приобрести 34% опрошенных. Напомним, что на минувшей неделе биткоин упал на 30% и в ночь на 22 декабря был зафиксирован на уровне 13 048 долларов.