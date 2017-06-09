Дед Мороз в Брянске подарил трудному подростку велосипед. Школьник стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В Брянске представители правоохранительных органов решили предоставить в преддверии Нового года довольно дорогой подарок 14-летнему юноше, который стоит на особом учете в полиции. Сегодня он стал обладателем велосипеда. Таким оригинальным образом правоохранители попытались провести профилактику преступлений, совершаемых несовершеннолетними в регионе.

Сообщается, что мальчик растет в неблагополучной семье, где несколько детей. Полицейские говорят, что именно этот фактор мог влиять на то, чтобы идти на противозаконные поступки. Они выразили надежду, что вместе с подарком его мнение об обществе, в котором он живет, немного изменится.