Мужчинам России предложили носить обувь-копыта

Известный дом моды Maison Margiela выпустил для мужчин России новую коллекцию обуви Tabi, которая представлена в виде копыт. Обувь внешне напоминает раздвоенное копыто и выполнена из телячьей кожи, одна пара стоит порядка 700 долларов.

Дом Maison Margiela уже выпускал обувь-копыта, но тогда она была выпущена для женщин. Необычные ботинки и сапоги пользовались популярностью и надолго запомнились многим своими формами. Теперь, привлечь внимание прохожих и почувствовать себя «на волне моды» смогут и мужчины.

Новая обувь выполнена в виде раздвоенных копыт. Она сделана из мягкой телячьей кожи черного цвета. Одна пара такой обуви стоит порядка 700 долларов. Внешне ботинки выглядят странно, но создатели модной новинки уверенны, что такая обувь будет удобной и сможет стать «писком новой моды». С детальными фотографиями обуви и ценами на ботинки-копыта можно ознакомиться на сайте модного дома.

Обувь-копыта пользовалась популярностью в 90-х годах. Некоторые и по сей день надевают пару ботинок, похожих на копыта и с уверенностью чувствуют себя необычными.