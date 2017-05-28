В Москве скончался основатель компании Aviasales Константин Калинов

В Москве на 41-м году жизни кончался учредитель известной компании Aviasales Константин Калинов. Об этой трагической новости поведали его друзья в соцсетях.

По полученной информации, основатель востребованного сервиса по продаже авиабилетов умер 26 декабря утром. О причинах смерти бизнесмена пока ничего не сообщается. Известно, что Калинов в течение длительного времени боролся с тяжелой болезнью.

В начале пошлого года учредитель Aviasales завил о своем уходе от операционной деятельности созданной им компании, сообщив, что серьезно болен. Напомним, что 10 лет назад Калинов запустил блог, на котором аккумулировал спецпредложения авиакомпаний.