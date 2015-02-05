Над Волгоградом в небе зафиксировали странные вспышки

26 декабря, ранним утром, жители Волгограда зафиксировали в небе странные вспышки. Оказалось, что причиной вспышек стал запуск ракеты на полигоне Капустин Яр.

В Сети пользователи делились фотографиями вспышек и старались выяснить причину их появления. Пользователи предложили массу вариантов, появились версии о зарождении новой галактики, о корабле пришельцев. Уфологи стали предполагать, что над Волгоградом пролетали пришельцы и им удалось зафиксировать уникальные кадры.

На YouTube пользователь из Волгограда разместил видеозапись со странным явлением в небе. Он предположил, что вспышки – НЛО, который пролетал над областным центром.

Однако, нашлись и скептики, которые старались найти вспышкам более реальные объяснения. Так, пользователи предположили, что причиной странного явления может быть запуск ракеты.

Как оказалось, версии о ракете и были действительным объяснениям вспышек, которые так насторожили горожан. На полигоне Капустин Яр проходил запуск ракеты. Именно это и стало причиной вспышек в небе.