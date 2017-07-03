Соцсеть "ВКонтакте" назвала самые популярные песни 2017 года‍

Соцсеть "ВКонтакте" учредила премию VK Music Awards. Победителей определяли по тому, насколько часто их имена появлялись в строке запросов пользователей. Исполнителями самых популярных треков стали T-Fest, ЛСП, Макс Корж, Егор Крид, Face и другие.

В социальной сети "ВКонтакте" подвели итоги уходящего года о том, какие песни были наиболее популярны. Как сообщили учредители конкурса, трансляция церемонии проводилась в концертном зале Vegas City Hall в Москве. Наград удостаивались не только песни отечественных исполнителей, но также и исполнителей со всего мира.

Продюссер музыкальной награды Тимур Бекмамбетов дал свой комментарий относительно победителей. По его словам, наконец объявили справедливые итоги, ведь в этот раз награждали "не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди".