За 2017 год в Москве построили 8 млн квадратных метров недвижимости. Такие цифры озвучил на совещании представитель столичной мэрии Марат Хуснуллин.

Москва традиционно занимает лидирующие позиции по темпам строительства. Хорошие цифры показали застройщики и в уходящем году. По словам представителя московской администрации Марата Хуснуллина, удалось завершить около восьми миллионов квадратных метров объектов недвижимости. Из них на долю жилых строений приходится почти половина.

В московской мэрии рассказали, что постепенно стройки выходят на бывшие промышленные территории и за пределы МКАД. В этом году на территории Новой Москвы было введено почти два миллиона квадратных метров недвижимости, а в будущем темпы роста строительства на вновь присоединенных территориях начнут только возрастать.

Ранее сообщалось, что в текущем году по всей стране удастся сдать около 76 миллионов кв. метров жилых помещений.