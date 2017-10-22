В Ростове вылупилась одна из крупнейших в мире бабочка Атлас

В Ростове из кокона вылупилась одна из крупнейших в мире бабочка вида Attacus atlas, размах ее крыльев достигает 30 сантиметров. Самец бабочки проживет от 7 до 10 дней, его можно будет увидеть на выставке в краеведческом музее Ростова.

Организаторы выставки бабочек сообщили о появлении бабочки Атлас и рассказали, что редкий вид гости смогут увидеть лишь в течении несколько дней. Бабочка имеет особенности строения, которые полностью исключили возможность питания и получения питательных веществ. Всем необходимым бабочка «заправляется» находясь в коконе.

Не имея рта, бабочка живет от 7 до 10 дней. Ученые отметили, что если бы к самцу подсадили самку, то он был прожил еще меньше, так как он потратил бы много сил на размножение. Бабочка вида Атлас относится к семейству Павлиноглазых. Она значительно превышает размеры обычных бабочек и ее могут спутать, отмечают ученые, даже с птицей.

Посмотреть бабочку Атлас и другие виды насекомых ростовчане смогут на выставке, которой продлится в краеведческом музее города до 21 января.