Одаренные дети из Севастополя стали гостями Губернаторской елки. Праздничное мероприятие посетили около 400 детей.

В городе федерального значения Севастополе прошла Губернаторская новогодняя елка, которая собрала несколько сотен школьников со всего региона России. Как правило, в ней принимают участие дети, добившиеся больших успехов в учебе, творчестве или в ходе спортивных состязаний.

В этом году поздравил маленьких жителей Севастополя помощник главы губернатора Александр Пушкарев. Он передал слова главы региона и поздравил всех присутствующих с Новым годом, а также Рождеством.

В подарок талантливым и разносторонне развитым детям была представлена программа артистов местного драматического театра Луначарского.

Напомним, что подобные мероприятия проводятся в городе-герое уже несколько лет. Первое состоялось в 2014 году.