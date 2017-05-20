В Ростове на Новый год изменилась схема движения городского транспорта

В Ростове-на-Дону на Новый год изменилась схема движения городского транспорта. Некоторые автобусные и троллейбусные маршруты пойдут в объезд.

Городские власти столицы Ростовской области наметили планы по изменению маршрутов следования нескольких линий троллейбусов и автобуса в период новогодних праздников.

Так, изменения коснутся центральной части Ростова-на-Дону, где предусмотрены площадки для массовых гуляний в Новогоднюю ночь.

Сообщается, что 31 декабря для автомобильного транспорта будет закрыт проезд на Садовой улице. Участок в границах Буденовского проспекта и Семашко намерены перекрыть из-за официальных праздничных мероприятий при большом стечении местных жителей.

Троллейбусы с автобусами планируют пустить по Красноармейской улице. Ограничения начнутся с 21 часа и закончатся примерно в три часа ночи, когда программа празднования завершится.