Mediascope назвало самые популярные телепередачи 2017 года‍

Коммуникационное агентство Mediascope составило рейтинг самых популярных передач телевидения 2017 года. Так, первое место в нем заняла трансляция парада 9 мая, а следом за ней расположился фильм Оливера Стоуна "Путин". Также недалеко от них ушли передачи "Времени", "Вестей", "Голос. Дети" и "Лучше всех!".

В конце каждого года Mediascope подводит итоги, какие передачи в уходящем году были наиболее интересны россиянам. К слову, они составили рейтинг из самых популярных передач национального телевидения. В этот список вошли множество новостных выпусков, а также передачи, где фигурировали имена Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.

Так, лидерами в рейтинге выступили передачи с военными парадами в честь 9 мая, а также парад в четь 72-ой годовщины Победы ВОВ. Также росияне проявили интерес, когда на телевидени транслировали киноленту "Путин" от режиссера Оливера Стоуна, и, как обычно, большой популярностью пользовалось развлекательное шоу "Лучше всех!" и другие.