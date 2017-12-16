Россияне рассказали о подарках на Новый год

«Хоум Кредит Банк» провел опрос россиян и узнал, кому и что будут дарить на Новый год жители России. Больше всего подарков получат дети, супруги и бабушки, дарить будут игрушки, косметику и деликатесы.

Согласно опросу, 87,3% респондентов намерены дарить подарки, остальные презентовать новогодние сюрпризы не намереваются. 79,4% участников опроса собираются дарить подарки детям, 56,6% подарят сюрпризы своим супругам. Также многие хотят поздравить с праздниками подарком бабушек – 54,3% намерены порадовать пожилых родственников. Родителям сделают подарки 45,3% россиян, товарищей и друзей поздравят 22,1%. Очень мало человек захотели подарить подарки сотрудникам, всего 5,2% купят коллегам сюрпризы.

В списках подарков преобладают игрушки, косметика, парфюмерия, алкогольные напитки, дорогие продукты питания и сладости. Также россияне будут дарить мобильные телефоны, украшения.

Праздники ставят многих людей в затруднительное положение, подарок выбрать бывает сложно и каждый пытается придумать что-то оригинальное. Есть варианты подарков, не требующих затрат. Но, не всегда они бывают полезными. Так, ученые призвали не дарить секс на Новый год, так как близость может стать неприятной обязанностью.