В Хамовниках ‍ввели в эксплуатацию новый гостиничный комплекс

В Москве в районе Хамовники стартовала эксплуатация гостинничного комплекса. Такие сведения сообщает представитель Комитета государственного строительного надзора со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

Мосгосстройнадзор имеет право на выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию при строительстве, если это не нарушает требования Градостроительного кодекса РФ. В этот раз было выдано разрешение на заселение нововозведенного апарт-отеля в Хамовниках.

Комплекс для временного проживания включает в себя множество помещений, предназначенных для развлечений детей и взрослых, а также тех, где можно вкусно поесть. Для посетителей предусмотрена вместительная стоянка, расположенная в подземных помещениях.