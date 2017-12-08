В Москве из-за ДТП с автобусом отменили «Путешествие в Рождество». Праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме.

Некоторые предновогодние мероприятия, которые были запланированы на 25-26 декабря, отменены из-за траура по погибшим в страшном ДТП на западе российской столицы.

Московские власти сообщили, что парад Снегурочек, который намеревались провести 26 декабря в центре мегаполиса, решено перенести на два дня. Это событие пройдет 28-го числа.

Завершение фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет в усеченном режиме, хотя работа праздничных ярмарок не прекращается и все торговые и общественные места принимают посетителей в прежнем графике без изменений.

Также отмене подлежать развлекательные уличные постановки и концертные программы, включая уличное представление по мотивам сказки «Золушка».

Напомним, что накануне городской пассажирский автобус потерял управление и въехал в толпу людей рядом с выходом метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, еще более десятка находятся в больницах.