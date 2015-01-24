В Совфеде предлагают снизить градус водки

Для устранения противоречия закона и ГОСТа в Совфеде сенаторы предложили снизить минимальную крепость водки. СМИ сообщают, что с 1 июля 2018 года минимальный градус водки может составить 37,5, вместо привычных 40 градусов.

Причиной для возможной смены минимального градуса водки стало несовпадение норм в законе и в ГОСТе. По закону, водка может содержать от 38 до 56 процентов этилового спирта. В ГОСТе указано, что в водке должно содержать от 37,5 до 56 процентов.

Для избежание неточностей и возможных разногласий сенаторы Совфеда вынесли на рассмотрение вопрос о принятии в качестве минимальной нормы крепости водки уровня в 37,5 градусов. Как сообщают СМИ, новое правило может вступить в силу уже 1 июля в 2018 году.

Глава Центра исследования рынков Вадим Дробиз отметил, что водка с 37,5 процентами спирта будет пользоваться спросом, так как такой напиток «мягче» и имеет необычный вкус. Он отметил, что не так давно на рынке России появлялась такая водка, но ее производили нелегально. Однако, «мягкая» водка пользовалась широкой популярностью и нравилась покупателям.