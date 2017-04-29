Умерла звезда «Звуков музыки» Хезер Мензес

Умерла звезда мюзикла «Звуки музыки» Хезер Мензес. Актрисе из Канады было 68 лет.

Стало известно, что накануне ушла в мир иной канадская актриса, сыгравшая немало ролей в западном кинематографе.

Хезер Мензес больше всего известна по музыкальной истории «Звуки музыки», вышедшей на экраны в 1965 году. Тогда еще молодая девушка покорила сердца многих зрителей и эту работу до сих пор вспоминают с теплотой.

По данным, которые озвучил для журналистов сын Мензес, у актрисы совсем недавно нашли онкологическое заболевание. Знаменитость умерла в кругу своих близких в канун католического Рождества. Отмечается, что все эти годы она жила полной и насыщенной жизнью. Играла в кино, снималась на телевидении, выступала на сцене театров в качестве балерины.

Напомним, что картина «Звуки музыки» смогла завоевать сразу несколько главных призов «Оскар».