«Короли декора» из Чехии украсили «Шереметьево» к Новому году. В международном аэропорту Москвы появились красочные украшения.

Северная воздушная гавань российской столицы в предпраздничные новогодние дни засияла невиданными красками. Во всех пассажирских терминала аэровокзала «Шереметьево» появились тематические композиции на тему Рождества и Нового года.

Как сообщили в руководстве аэропорта Москвы, разработкой и украшением площадей «Шереметьево» занималась компания из Чехии, которую нередко называют «королями декора».

По замыслу дизайнеров, особое внимание уделили маленьким пассажирам. Им больше всего придутся по вкусу декорации. Также можно сделать рядом с инсталляциями сказочных героев качественные фотоснимки, которыми можно делиться в социальных сетях.

Также пассажиры воздушной гавани Москвы смогут в ожидании своего самолета рассмотреть многочисленные гирлянды, декорации и рождественские шары. Все они стилизованы под атрибуты дальних путешествий.