В Архангельске откроют выставку елочных игрушек 30-х годов‍

В Архангельске откроют выставку елочных игрушек 1937 года, которые принадлежат к коллекции экспонатов Нины Захаровой. Выставка пройдет на базе Северного морского музея.

В Архангельске покажут выставку украшений для новогодней елки восьмидесятилетней давности. Ее организатором выступает Иван Катышев, представитель отдела научно-исследовательской и просветительской работы музея. Он рассказал, что всего на мероприятии покажут пятьдесят игрушек. Сотрудник музея утверждает, что эти игрушки не совсем будут похожи на современные. Их делали полярники, которые исследовали Арктику. В своих работах они старались отразить то, что узнали и чего достигли.

Подобные выставки проводятся в Архангельске с 2012 года. Сообщается, что помимо новогодних игрушек на выставке будут покаазаны также тематические фотографии полярников 30-х годов.