Пользователи Сети просят наградить пришившего руку жительнице Подмосковья хирурга
Пользователи глобальной сети интернет просят наградить хирурга больницы имени Жадкевича Тимофея Сухинина, который смог пришить жительнице подмосковного Серпухова Маргарите Грачевой отрубленную топором кисть.
11 декабря агрессивный мужчина, заподозрив свою жену в измене, вывез ее в лес и отрубил женщине топором кисти рук. В медучреждении Серпухова врачи сформировали пострадавшей культи, а затем девушку доставили в микрохирургическое отделение больницы в Москве, где в экстренном порядке была выполнена операция реплантации.
Оперировал Маргариту опытный хирург Тимофей Сухинин. В петиции, которую уде подписали почти 200 человек, интернет-пользователи просят приставить к награде врача. Напомним, что ранее стало известно о действиях мошенников в соцсетях, которые пытаются нажиться на беде жертвы «Отелло» из Серпухова.