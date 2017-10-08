В Ростове жители жестоко отомстили автохаму за неправильно припаркованную машину

В Ростове автохам за систематическую парковку на тротуаре получил жестокий ответ от жителей двора. После множества обращений и записок недовольные люди разбили автолюбителю заднее стекло машины и поделились снимком результата в соцсети «ВКонтакте».

По словам жителей двора, автохам систематически парковал свою машину на тротуаре, прямо посреди пешеходной дороги. Из-за этого многие испытывали сложности и просто недоумевали от демонстративного нарушения правил. Жители двора многоквартирного дома писали автовладельцу записки, пытались напомнить о правилах при личной встрече, но результатов не было.

В итоге, утром одного дня, машина, припаркованная на тротуаре, стояла на том же месте, но с небольшими изменениями. Недовольные жильцы разбили заднее стекло авто, бросив по нему тяжелым предметом. В Сети по поводу случившегося разгорелась дискуссия. Одни считают наказание справедливым, другие назвали действия жильцов незаконными.

Случаи с автохамами на дорогах случаются часто и многие страдают от поступков таких людей. Так, в Ростове наглый водитель спровоцировал гигантскую пробку.