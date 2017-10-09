Житель Ростова стал финалистом телепроекта «Адская кухня»

25-летний местный житель Ростова-на-Дону Владимир Бектемиров стал финалистом популярного телепроекта «Адская кухня», который транслируется на канале Пятница. Главным соперником ростовского шеф-повара является жительница Владивостока.

Кулинарный проект стартовал два месяца назад, тогда в борьбу вступили 18 участников. Сейчас на главный приз в виде одного миллиона рублей осталось два претендента. Отмечается, что победитель также войдет в команду талантливого повара Константина Ивлева, который и является ведущим «Адской кухни».

Финал телепроекта состоится 27 декабря. Он обещает быть достаточно «жарким». Ростовчанин уже попросил земляков о поддержке, записав соответствующее видеообращение.