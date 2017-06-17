В Петербурге детям из неблагополучных семей подарили сломанные наушники

Власти Петербурга подарили детям из неблагополучных семей поход в театр имени Комиссаржевской и наушники Beats, часть из которых оказались неисправными. В Смольном обещают заменить сломанные наушники на исправные по гарантии устройств.

По словам президента Петербургского военно-исторического общества Алексея Арановича, благотворительная акция была осуществлена по программе социальной адаптации для детей из неблагополучных семей. Основной частью подарка был поход в театр, так как многие дети не имеют возможности посещать культурные заведения и развиваться духовно.

В качестве «приятного бонуса» после коллективного похода в театр, детям вручили наушники от модной фирмы Beats. К сожалению, многие дети не смогли оценить подарок, так как наушники оказались сломанными. В Смольном отреагировали на случившееся и сообщили, что все неисправные девайсы они заменят. Организаторы благотворительной акции приобрели наушники по гарантии и компания-продавец заменит неисправные устройства на работающие.