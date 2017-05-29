В Башкирии предлагают купить сосны откровенной рекламой орального секса. Двусмысленный слоган появился на одном из базаров в российской республике.

Оригинальным способом решили увеличить продажи сосен перед новогодними праздниками около одного населенного пункта, расположенного на федеральной трассе в Башкирии. Рекламное объявление приглашает приобрести сосну, однако вместо новогоднего дерева на стенде изображена красивая девушка, что намекает на совсем иное действие, чем продажа сосен. Указана и цена – 400 рублей.

Подобный провокационный юмор оценили многие автолюбители, которые проезжали мимо рекламы неожиданно откровенного содержания. Некоторые отнеслись к слогану двояко, но интерес к продаже сосен проявили все без исключения.

Сейчас этот рекламный ход можно найти в социальных сетях, где развернулась настоящая дискуссия, допустимо ли использовать двойной смысл там, где невольными свидетелями этого могут стать несовершеннолетние и женщины.