Правительство Москвы пообещало обеспечить желающих шампанским и мандаринами
Вчера, 21:35 \\ Мозаика

Прилавки Москвы будут обеспечены достаточным количеством шампанского и мандаринов. Так пообещал Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли.

 По его словам, москвичам не придётся "два раза бегать" за традиционными новогодними продуктами, ведь они в крупных объёмах доставлены в торговые точки города. Он отметил, что эти атрибуты нужно обязательно разместить на праздничном столе.

Представитель правительства напомнил, что алкогольные напитки нужно успеть приобрести до 23:00. Это же ограничение будет актуально для площадок во время массовых мероприятий. Алексей Немерюк подчеркнул, что некоторые заведения общественного питания имеют разрешение на продажу спиртосодержащих товаров после установленного законом времени.

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Александр Лубяной
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