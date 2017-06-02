Правительство Москвы пообещало обеспечить желающих шампанским и мандаринами

Прилавки Москвы будут обеспечены достаточным количеством шампанского и мандаринов. Так пообещал Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли.

По его словам, москвичам не придётся "два раза бегать" за традиционными новогодними продуктами, ведь они в крупных объёмах доставлены в торговые точки города. Он отметил, что эти атрибуты нужно обязательно разместить на праздничном столе.

Представитель правительства напомнил, что алкогольные напитки нужно успеть приобрести до 23:00. Это же ограничение будет актуально для площадок во время массовых мероприятий. Алексей Немерюк подчеркнул, что некоторые заведения общественного питания имеют разрешение на продажу спиртосодержащих товаров после установленного законом времени.