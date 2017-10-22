В краеведческом музее Астрахани появилась необычная гигантская люстра

В краеведческом музее Астрахани перед Новым годом администрация решила украсить холл необычной люстрой из дореволюционных новогодних открыток. Инсталляция будет длиться до конца зимы.

В 2018 году астраханский краеведческий музей отпразднует свое 180-летие. В связи с предстоящим событием, а также новогодними праздниками администрация музея решила украсить холл здания гигантской люстрой из дореволюционных новогодних открыток. Автор проекта Марат Джамалетдинов для реализации задумки использвал 24 репродукции открыток, которые хранятся в фонде музея.

Насколько сообщают представители министрества культуры и туризма в Астраханской области, картинам придают объем около 15 световых элементов. Сама люстра диаметром составляет 2,6 метров, а высота ее – около 2,5 метров.