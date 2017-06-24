Геймдиректор Overwatch Каплан провёл 10-часовой стрим у камина

Геймдиректор компании Overwatch Джефф Каплан провёл 10-часовой стрим у камина. В чем смысл этой акции так никто не понял.

Разработчик компьютерных игр от компании Overwatch Джефф Каплан в канун католического Рождества устроил необычную прямую трансляцию, адресованную своим многочисленным подписчикам в Сети. Он просидел перед включенной камерой почти неподвижно на протяжении десяти часов к ряду. Каплан находился в кресле, а позади него был разожжен уютный домашний камин.

В какой-то момент он поднял листок с надписью, которая гласила о том, что его необходимо каким-то образом подлечить, однако больше за 10 часов стрима ничего не произошло. Сам Каплан никак не прокоммментировал свою трансляцию.

Многие пользователи решили, что представитель Overwatch решил таким оригинальным способом отметить Рождество или привлечь к своей компании внимание. Позже внимательные юзеры заметили признаки явного обмана. По их мнению, видео несколько раз склеено, поэтому никакого долгоиграющего марафона в виде посиделок у камина не было вовсе.