Жителям Пскова предложили покататься с горы мусора. В регионе закрывается полигон ТБО и открывается горнолыжный курорт.

Идея создания зимней трассы, где жители России могли бы покататься с горок недалеко от Пскова, родилась спонтанно. Местные власти намерены в ближайшее время закрыть старый полигон мусорных отходов, высота которых достигает тридцати метров, а затем при помощи специальных технологий по рекультивации почв превратить освободившуюся территорию в горнолыжный комплекс.

Городская администрация Пскова считает, что после окончания работы свалки, отходы можно засыпать метровым слоем грунта, а затем в течение трех лет она будет стабилизироваться. После этого, возможно подумать о строительстве спортивно-развлекательного сооружения. Все работы по подготовке территории к перепрофилированию профинансирует местный бюджет.

Напомним, что свалку у Пскова действует уже 70 лет и ее закрытие все время откладывалось по решению прокуратуры.