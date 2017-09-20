Министр из Саратова разыгрывает охоту на кабана в Instagram

Министр из Саратовской области разыгрывает охоту на кабана в Instagram. Розыгрыш лицензии стартовал 25 декабря.

В Саратовской области местные чиновники решили оригинальным образом разыграть право на отстрел кабанов в охотничий сезон. Идея о проведении розыгрыша в социальной сети Instagram принадлежит региональному комитету охотничьего хозяйства. Известен и порядок проведения незаурядного конкурса. Достаточно обладать охотничьим билетом, иметь разрешенное оружие и сделать соответствующую запись на указанной странице в соцсети.

Чиновники из Саратова заявили, что новогодняя акция по розыгрышу единственной лицензии на охоту кабанов учреждается впервые и ее итоги подведут сразу после того, как вытащит заветный билет из лототрона руководитель саратовского ведомства.

Отмечается, что победитель сможет проявить свои охотничьи навыки в одном из хозяйств на территории Саратовской области. Акция стартовала 25 декабря.