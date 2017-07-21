В опросе большинство россиян признали 2017 год «средним»

Согласно проведенному социальному опросу, большинство россиян признали 2017 год «средним». Только 16% дали плохую оценку уходящему году.

Среди граждан России был проведен опрос, как именно они оценивают уходящий 2017 год. Так, большинство респондентов (63%) заявили, что этот год выдался для них достаточно «средним». 18% россиян отметили, что очень довольны своими результатами в этом году и только 16% в нем откровенно разочаровались.

Как оказалось, оптимизма российскому народу не занимать: 53% участников опроса заявили, что 2017 год прошел очень удачно, а 28% придерживаются противоположного мнения.

43% россиян оценили стабильность, отмечая, что с 2016 года у них ничего не изменилось.