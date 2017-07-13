Крым готов принять в новогодние праздники до 100 тысяч туристов

Крым во время грядущих новогодних праздников готовится принять до 100 тысяч туристов. Об этом 25 декабря рассказал Алексей Черняк, председатель республиканского совета по туризму и курортному комплексу.

В январе уходящего года на Крымском полуострове отдохнули около 87 тысяч посетителей. В этом году власти региона ожидают роста турпотока.

По мнению Алексея Черняка, спрос на отдых в Крыму связан с низкими ценами на авиаперелёты. Он утверждает, что сейчас это самое дешёвое напраление по России. Так билет на рейс "Москва - Симферополь" накануне Нового года можно приобрести всего 2,7 тысяч рублей в один конец.

В то же время с января по ноябрь зафиксировали 5,18 миллионо отдыхающих, что на 3,7% ниже прошлогодних показателей.