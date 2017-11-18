В Тюмени новогоднюю ёлку в Туре проведут Петух и Собака

29 декабря в Тюмени новогоднюю ёлку в районе Тура проведут символы 2017-2018 годов - Петух и Собака. Об этом объявили на официальном ресурсе городской администрации.

Мероприятие состоится в 17 часов вечера на территории сквера Казачьи луга. Правительство города обещает посетителям представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, а также символов китайского календаря. В рамках новогодней программы свои представления продемонстрируют различные тюменские коллективы и ростовые куклы. Кроме того, запланированы игры и соревнования.

По традиции, Дедушка Мороз привезёт послушным детям сладости. Мальчики и девочки смогут получить угощение сразу же после того, как прочтут сказочным персонажам тематические стихотворения.