Матвиенко: новогоднему корпоративу в Совете Федерации – быть

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, как пройдет новогодний корпоратив у сенаторов. Они просто, без излишеств, выпьют по бокалу шампанского.

Валентина Матвиенко уверяет, что в Совете Федерации не будет грандиозного празднования Нового года, а сенаторы попросту выпьют по бокалу шампанского и поздравят друг друга. Спикер Совфеда отметила, что сумма, потраченная на корпоратив в этом году, будет несколько меньше, чем в 2016-м.

Кроме того, Матвиенко заявила, что каждый из сенаторов получит символический подарок: связку из фруктов и конфет. Никто не будет обделен, однако и о шике говорить не приходится.

Что же касается личных планов, Валентина Матвиенко планирует встретить 2018 год в кругу семьи в Санкт-Петербурге.