Власти Москвы прогнозируют более 10 миллионов посетителей новогодних мероприятий

Праздничные мероприятия накануне Нового Года в Москве могут посетить более 10 миллионов человек. Так прогнозирует Александр Кибовский, руководитель культурного департамента.

Власти столицы организовали условия для более 300 различных мероприятий и подготовили их к большому количеству народа. Как утверждает Александр Кибовский, значительная часть праздничных событий состоится в рамках 83 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Кроме того, программа предусматривает празднование в парках и на 12 окружных площадках.

В Гостином дворе москвичи смогут посетить "Ёлку мэра", рассчитанную на 52,2 тысячи посетителей. Её будут проводить с 23 декабря по 4 января. Ещё 30 тысяч человек сможет вместить "Кремлевская Ёлка". Кроме того, аналогичные праздники проведут в каждом муниципальном округе под эгидой местных префектов. Всего по столице организуют более 250 детских утренников.