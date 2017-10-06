В Санкт-Петербурге "Учитель года" Илья Демаков получит 3 млн рублей

В России самый лучший педагог года получит 3 миллиона рублей. Педагогов, которые представляют город Санкт-Петербург на конкурсе "Учитель года России", могут получить поощрительные премии в размере 3 млн рублей, сообщает губернатор Петербурга.

В текущем году победителем назван учитель из гимназии №116 Приморского края Илья Демаков. Как гласит постановление губернатора, педагог получит денежную премию в размере 3 миллионов рублей. Остальных победителей конкурса также ждут денежные призы. Напомним что, 5 октября, в Москве прошло награждение финалистов конкурса "Учитель года России 2017", в котором победил молодой педагог из северной столицы. Демаков говорит, что в детстве он и предположить не мог, что станет учителем. Сейчас он с удовольствием рассказывает ученикам о разных древних городах, египетских пирамидах и еще о многом интересном, происходящем на Земле. Школьники все время поддерживали Илью Сергеевича в соцсетях и отправляли множество комментариев и лайков. Вот она настоящая поддержка, считает победитель.