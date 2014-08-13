ФСИН намерен вернуть часы в камеры заключенным. Настенные механизмы появится с нового года.

Служба исполнения наказания намерена отменить полный запрет на использование часов в местах заключения преступников. Этот запрет длился более ста лет и теперь от него частично решили отказаться.

Сообщается, что в камеру, где находятся заключенные, поместят настенные часы, которые нельзя будет никаким образом повредить, однако при помощи них осужденные смогут ориентироваться в текущем времени.

Напомним, что запрет на ношение часов был установлен тогда, когда стало понятно, что они являются средством расплаты по карточным долгам, при подкупе работников исправительного учреждения и даже средством для причинения травм посторонних лиц.

Специалисты отмечают, что наручные часы по-прежнему нельзя будет носить, так как части механизма можно использовать в свою пользу. Сейчас прорабатывается окончательная концепция внешнего вида общих часов.