В Петербурге художник создал настольную игру по образцу 60-х годов

Известный в Петербурге художник Илья Тихомиров создал настольную игру по образцу 60-х годов «С утра до вечера». Игрокам необходимо преодолеть все препятствия в Северной Столице и дойти до финиша.

Художник Илья Тихомиров, наиболее известный по своим комиксам о Санкт-Петербурге, решил создать настольную игру по типу той, что была популярна в 60-е годы прошлого века и называлась «С утра до вечера».

Однако художник несколько преобразил легендарную бродилку, и теперь игрокам предстоит вкусить все прелести и неудобства Петербурга во всех их проявлениях. Таким образом, все желающие могут попробовать дойти до финиша через самые знаменитые достопримечательности, включая Эрмитаж, «Лахта-центр» и ЗСД. Однако, наряду с ними, игроков ожидают и неприятности: очереди в музеи, или же разведенные мосты.

Для тех, кого заинтересовал подобный досуг, сообщается, что попробовать себя в игре можно бесплатно в 30-ти точках Петербурга.