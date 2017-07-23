Воробьев побудил правительство обеспечить безопасность на праздниках в Московской области

25 декабря прошло заседание главы по Московской области Андрея Воробьева с правительством. На нем он побудил их позаботиться о том, чтобы правоохранительные органы обеспечили безопасность жителей и приезжих на новогодних праздниках.

Заседание начал глава региона со слов о том, что оно будет завершающим в уходящем году. Также он обозначил тему обсуждения. Воробьев отметил, что пора обсудить несколько вопросов, связанных с празднованием Нового года в Подмосковье. По его словам, особое внимание в этом вопросе следует уделить безопасности. При проведении массовых мероприятий появляется особая угроза возникновения опасных ситуаций, тем более такая опасность сущетсвует, когда на подготовленные мероприятия по всей области будет собираться огромное количество людей.

Воробьев отметил, что за этим обязательно нужно проследить, ведь на новогодние каникулы приедет большое количество школьников к родственникам, а также взрослых гостей.