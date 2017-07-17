МЖД привлечет волонтеров во время ЧМ-2018. Об этом рассказали в руководстве Московской железной дороги.

Столичные железнодорожники поделились планами на период проведения матчей чемпионат мира по футболу, который пройдет, в том числе в Москве. По словам руководства МЖД, входящего в филиал «РЖД», в эти интенсивные дни планируется привлечение дополнительных рабочих рук на безвозмездной основе. Добровольцы будут работать с многочисленными приезжими на станциях, поездах, подходах к объектам инфраструктуры.

Сколько людей всего будет привлечены на железную дорогу летом следующего года пока неизвестно, однако многие из них должны уметь общаться на иностранных языках.

Напомним, что мировое первенство в России пройдет летом 2018 года. 32 сборные со всего мира сыграют свои матчи на полях 12 новых арен страны. В московском регионе планируется размещение многих сборных команд. Известно, что будет работать почти два десятка тренировочных сооружений.