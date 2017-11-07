400 подарков было собрано жителями Реутова для детей-сирот

Жители Реутова поучаствовали в недавно проведенной акции и собрали 400 подарков к новому году для детей-сирот. Об этом стало известно на городском сайте.

За 10 дней было собрано 400 подарков для детей-сирот, отметил глава района. Акция "Добрая елка" от благотворительной организации "Исток" проходила в десяти городах Москвы. Также он подчеркнул, что самыми желаемыми подарками в Реутове были наборы для творческой деятельности,разные спортивные снаряды, игрушки и книги. Все собранное отправили в детские дома и социальные центры. Собирали подарки с 15 по 24 декабря 2017 года. Напомним, что порядка тысячи детей пришли на благотворительную новогоднюю елку в Химках. Еще в Химках прошло яркое представление "В гостях у сказки", посмотреть на это представление пришли дети с ограниченными возможностями, дети сироты и малообеспеченные дети.