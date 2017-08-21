Дед Мороз просит не забывать вещи в метро ‍Санкт-Петербурге

Власти метро в Санкт-Петербурге напоминают пассажирам, чтобы те не забывали на станциях свои вещи. Для этого в соцсетях распространяют картинку, на которой нарисован Дед Мороз, который забыл свой мешок и пришел без подарков, а на другой части - перекрытый переход из-за неизвестного мешка.

Когда в метрополитене находят оставленные вещи, правоохранителям приходится перекрывать подходы к этому участку и проверять их. По этой причине в Петербурге стали активно распространять картинку, которая побуждает пассажиров следить за тем, чтобы ничего не оставлять в подземке. На эту тему в интернете появилась картинка про Деда Мороза, на примере которого видно, что не нужно оставлять вещи на станциях.

Как выяснилось позже, картинку рисовали под заказ. Ее автор - Илья Тихомиров. Как сообщается, эта картинка только первая из целой серии, которая еще планируется к выпуску по заказу Петербургского метрополитена.