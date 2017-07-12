В США резко упала посещаемость кинотеатров

В США посещаемость кинотеатров резко начала падать. Продажа билетов в кинотеатрах снижается резким темпом, в 2017 году показатель упал на 4%.

Хотя суммарный сбор фильмов, которые вышли в прокат, составил более 11 млрд долларов. Эксперты выявляют несколько причин, которые могли вызвать происходящее. Дело в том, что некоторые картины оказались провальными, ожидания зрителей не оправдались. Среди этих картин можно выделить такие как: "Чужой: Завет", "Мумия" и "Темная Башня". Особым вниманием аудитории эти картины не воспользовались. Есть несколько проблем, которые, по мнению специалистов, касаются этой проблемы.

Вывод в том, что большая часть людей вместо посещения кинотеатра отдает предпочтение просматривать фильмы дома. Еще одна проблема в том, что в соцсетях появляется много предварительной информации о фильме, по которой пользователь уже может сложить свое собственное мнение.