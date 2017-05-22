В Краснодарском крае введут единые стандарты оформления пляжей‍

В Краснодарском крае решили внедрить единые стандарты оформления пляжей. Такие меры уже были введены в Сочи и на Долгой косе Ейского района.

За последние годы в России стал более развиваться курортный бизнес. Исходя из этого Министерство курортов России решило привести отечественные пляжи в порядок и придать им один стиль. Такие меры вначале были опробованы в некоторых местах и после, когда стало понятно, что нововведение приносит желаемый результат, было решено распространить меры на другие кубанские пляжи.

Единый стандарт не только придаст брендовый вид пляжам, но и обеспечит их современными удобствами. Так, на крупных пляжах будут установлены душевые кабинки, туалеты и фонтанчики, где можно будет бесплатно набрать воды для питья. Также проект включает в себя установку новых шезлонгов и лежаков. Его разработка уже закончена, а потому внедрение мер возьмет старт ближе к началу купального сезона в следующем году.