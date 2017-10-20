В Калуге нашли «руку США» в 1-й христианской гимназии

В 1-й христианской гимназии «Слово Жизни», базирующейся в Калуге будут проводиться проверки по поводу проведения там незаконной образовательной работы США. Такая просьба была направлена председателем организации «Скорая молодежная помощь» к уполномоченной при президенте РФ по правам ребёнка Кузнецовой Анне и Генеральной прокуратуре России.

Недавно представитель организации «Скорая молодежная помощь» Андросов Антон выяснил, что в в 1-й христианской гимназии «Слово Жизни» в Калуге проводится незаконная образовательная деятельность. По крайней мере, такая информация была предоставлена в открытых источниках, а потому председатель предложил проверить ее. Этот вопрос касается национальной безопасности, а потому уполномоченные ведомства возьмутся за проверки.

Как сообщил источник, в калужской гимназии нашли учебники, поставляемые из США. Образовательная программа также идет из Америки и прививает учащимся взгляды неонацистов. Организация «Скорая молодежная помощь» призвана бороться с экстримизмом в молодежных организациях, а потому обратила внимание на тревожный случай.