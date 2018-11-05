Легендарная группа Manowar сегодня начинает гастроли по России

Американские представители хеви-метала 80-х проведут концерты в девяти российских городах.

Популярная американская рок-группа Manowar, которая ранее объявляла о завершении концертных выступлений, привезла в Россию прощальную программу The Final Battle World Tour. Первый концерт тура пройдет уже сегодня в новосибирском Экспоцентре. Следующим городом по маршруту музыкантов станет Владивосток. Кроме Новосибирска и Владивостока Manowar даст хабаровский, московский, питерский, ростовский, краснодарский, самарский и екатеринбургский концерты. Данная информация озвучена ТАСС.

Бас-гитарист и основатель группы Джоуи Де Майо пообщался с журналистами накануне первого российского выступление в рамках прощального тура. Он рассказал, что выбор песен был полностью доверен поклонникам. Для этого на сайте коллектива было открыто специальное голосование. «Фанаты полгода выбирали композиции для будущего шоу. Мы надеемся, что все останутся довольны», - сказал Де Майо. Он отметил, что сибирские морозы не пугают музыкантов. «Здесь не холоднее, чем в Нью-Йорке», - добавил бас-гитарист. О том, что этот тур прощальный, Джоуи узнал из прессы. «Мы никогда не объявляли о прощальном туре. Просто группа возьмет перерыв. Насколько длительный? – Я не знаю», - подытожил основатель Manowar.