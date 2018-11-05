«Запустили речку»: специалисты объяснили появление бобров в Москве

Сегодня, 05:35 \\ Мозаика

Специалисты объяснили причину появления бобров на юго-востоке Москвы. Грызуны обосновались в Москве-реке, потому что «службы запустили речку». Об этом информирует издание «360».

 Специалист в области зоологии и ветеринарный врач Андрей Подлужнов объяснил наиболее вероятную причину появления пары бобров в Москве. Эксперт рассказал, что данный вид грызунов предпочитает выбирать для жизни заболоченную местность. В таких местах всегда можно найти пропитание и укрыться от хищников, таких как лисы и волки. Человека в качестве основной угрозы бобры не воспринимают, поэтому животные могут селиться по соседству людьми.

Зоолог отмечает, что возвращение бобров в Москву (где их не было 10 лет) сигнализирует о недобросовестной работе служб, которые «запустили речку». Специалист считает, что по каким-то причинам очищение водоема не производится, поэтому река заросла. Это создало благоприятные условия для жизни бобров.

Помимо появления заболоченности, в качестве вероятной причины появления бобров в Москве также называют и улучшение экологии, ведь для пропитания грызунам необходима рыба.

Однако специалист предостерегает, что из-за бобров участок реки заболотится еще больше. Если же условия будут наиболее благоприятными, то животные начнут размножаться, что окажется серьезной проблемой для москвичей.

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Автор - Мария Титова
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