Великобритания вернула в моду аудиокассеты

Аудиокассеты возвращаются на рынок музыки. В моду их вернула Великобритания. Свои альбомы на кассетных носителях выпускают как мировые поп-звезды (Ариана Гранде), так и панк-исполнители (дуэт Sleaford Mods). Об этом пишет The Guardian.

В Великобритании в 2018 году продали на 125% больше аудиокассет, чем предшествующем году. Общее число купленных музыкальных альбомов превышает 50 тыс. экземпляров. Данные показатели являются незначительными по сравнению с 1989 годом (тогда продали свыше 83 млн. аудиокассет).

Однако показатель за 2018 год является наиболее крупным за прошедшие 15 лет, что свидетельствует о том, что аудиокассеты снова вошли в моду. Свои хиты записывает на пленку даже самая популярная певица мирового шоу-бизнеса Ариана Гранде.

Возвращение в моду аудиокассет в Великобритании связывают с тем, что такой носитель позволяет быть ближе к творчеству и «осязать» его. Цифровая музыка обезличена, а аудиокассеты имеют свою жизнь и срок, когда они становятся непригодны. Это делает их похожими на живые существа.

Другие же считают ностальгию по аудиокассетам маркетинговым ходом. Эксперты считают, что таким образом маркетологи играют на чувствах меломанов. Питер Робинсон, основатель и редактор Popjustice, открыто заявляет, что «кассеты - это худший музыкальный формат».

Но каковы бы ни были истинные причины возвращения аудиокассет в моду, их продажи в Великобритании продолжают расти.