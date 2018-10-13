Скончался обладатель четырех «Оскаров» и «Грэмми» Андре Превин

Сегодня, 22:20 \\ Мозаика

Покойный композитор имел русские и еврейские корни, однако детство его проходило в Германии до начала Второй мировой войны. С 1943 года являлся гражданином США, где достиг больших высот в карьере.

 Скончался обладатель четырех «Оскаров» и «Грэмми» Андре Превин. За 89 лет жизни он успел стать композитором, джазовым пианистом и дирижером. Премии «Оскар» получил четырежды за музыкальное сопровождение к таким картинам как «Жижи» (1958), «Порги и Бесс» (1959), «Нежная Ирма» (1963) и «Моя прекрасная леди» (1964). За большие жизненные достижения Андре Превин получил «Грэмми». В 200м году Превин получил премию Гленна Гульда за выдающийся вклад в развитие музыки.

Андре Превин ушел из жизни в возрасте 89 лет. Он был обнаружен в своем доме в Нью-Йорке. Смерть композитора подтверждает его продюсер. Андре Превин был главой нескольких симфонических оркестров: Лондонского, Королевского и Питтсбургского.

Вместе со своими русско-еврейскими родителями Андре Превин был вынужден покинуть Берлин во время войны, чтобы перебраться во Францию. Однако и оттуда семьей знаменитого композитора пришлось уехать. С 1943 года Превин стал гражданином штатов ,а уже с 13 лет начал путь к музыкальной карьере.

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Автор - София Волкова
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