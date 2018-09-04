"Ранняя смерть": звезда сериалов "Нашествие" и "Странная природа" Лиза Шеридан скончалась в возрасте 44 лет в частном доме

Знаменитая американская актриса Лиза Шеридан умерла совсем молодой, ей было 44 года. Она прославилась после участия в сериале «Нашествие». О гибели американки сообщило издание Deadline.

На данный момент времени нет информации о причинах столь ранней смерти актрисы Лизы Шеридан. Менеджер знаменитости известил СМИ о том, что Лиза ушла из жизни 25 февраля в своем доме в Новом Орлеане. Для многих смерть актрисы стала шокирующим и печальным известием.

Скорбя, американская актриса Донна Д'Эррико опубликовала пост в своем Facebook, она писала о том, что достаточно трудно в нашей жизни встретить «такого доброго и нежного человека, как она, в нашей отрасли, в этом городе…даже в этом мире». Также актриса сделала акцент на том, что Лиза Шеридан «одна из самых по-настоящему милых людей, которых когда-либо я встречала в своей жизни».

Стоит сказать о том, что Лиза родилась в 1974 году в штате Джорджия, который находится на территории США. До того, как начать актерскую карьеру, Шеридан работала фотографом. Поступала в драматическую школу Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штата Пенсильвания. За свою длительную карьеру она успела сняться в 40 фильмах и сериалах разных жанров. В числе ее последних работ оказались такие как «Странная природа» и «Все еще король».