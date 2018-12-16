Знаменитый петербургский музыкант и поэт воплотит роль скульптора Бенвенуто Челлини.

Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову досталась главная роль в опере Мариинского театра под названием «Бенвенуто Челлини». Оперная постановка расскажет о скульпторе Челлини, который по просьбе Папы Римского должен создать статую Персея. Премьерный показ состоится во время второго концертного сезона 2019-2020 года. Покажет оперу столичный концертный зал «Зарядье».

Директор «Зарядья» Ольга Жукова отметила, что Шнуров ранее удачно справлялся с исполнением оперной арии в «Бенвенуто Челлини». Музыкант практикует главную роль в постановке с 2017 года. Вместе с этой оперой в «Зарядье» покажут «Летучего голландца» Рихарда Вагнера.

Ранее Сергей Шнуров вошел в состав комитета Госдумы, занимающегося культурой. Из-за этого у музыканта с депутатом Виталием Милоновым произошел конфликт.