Шнурову досталась главная роль в опере Мариинского театра

Сегодня, 16:37 \\ Мозаика

Знаменитый петербургский музыкант и поэт воплотит роль скульптора Бенвенуто Челлини.

 Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову досталась главная роль в опере Мариинского театра под названием «Бенвенуто Челлини». Оперная постановка расскажет о скульпторе Челлини, который по просьбе Папы Римского должен создать статую Персея. Премьерный показ состоится во время второго концертного сезона 2019-2020 года. Покажет оперу столичный концертный зал «Зарядье».

Директор «Зарядья» Ольга Жукова отметила, что Шнуров ранее удачно справлялся с исполнением оперной арии в «Бенвенуто Челлини». Музыкант практикует главную роль в постановке с 2017 года. Вместе с этой оперой в «Зарядье» покажут «Летучего голландца» Рихарда Вагнера.

Ранее Сергей Шнуров вошел в состав комитета Госдумы, занимающегося культурой. Из-за этого у музыканта с депутатом Виталием Милоновым произошел конфликт.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

"Гордость" страны: Джамалу обвинили в выступлениях на российских корпоративах

 Сообщается, что певица выступала в России после присоединения Крыма в 2014 году. Примечательно, что сама звезда неоднократно критиковала своих коллег, которые давали концерты в России.

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

MARUV отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019»

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, отказалась представлять...

Звезда "Не родись красивой" пыталась увести Владимира Машкова из семьи

 Именно из-за него в свое время Ольга Ломоносова вернулась в Москву и поступила в...

Культовому режиссеру Балабанову сегодня исполнилось бы 60 лет

 Продюсер Сергей Сельянов рассказал о роли Юрия Дудя в новой волне популярности Алексея...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ